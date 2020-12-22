創科嘉年華下月開幕 15歲女拔中四生研「哮喘偵測器」

科研並非大學的專利，創科署「創新科技嘉年華2021」下月開幕，昨率先展示部分科研展品，兩名年僅15歲的拔萃女書院中四生馮思晴及李晞桐研發出「哮喘偵測器」，以零件及GPS即時偵測及記錄環境中的致敏源—甲醛、乙二醇等污染物指數(eTVOC)、濕度及塵蟎，配合手機應用程式實時作出通知，如附近環境敏感源較高或有哮喘發作的危機，應用程式將發出警號，如哮喘患者不幸於環境中發作，事後亦可在程式中記錄，以收集患者發作資訊，作長遠個人數據或大數據分析之用。

親歷朋友病發受激發

馮思晴憶述，於6年級的時候曾親歷朋友哮喘發作，當時看到朋友如此辛苦覺得深刻，加上她升中後熱衷於創科研究，激發她想發明出偵測器幫助哮喘患者。她最終於中三時與李晞桐於旺角、九龍灣、清水灣等5至6個具不同空氣污染指數的地方作測試，僅用了約1年時間便完成研發。偵測器收集GPS資訊及10至15米範圍內的環境污染物指數，以地圖展示及記錄於手機程式內，患者如未來再到訪同一地點，程式將發出警號提示患者注意高危病發地帶。兩人望未來與企業合作，可將偵測器放置於手錶內，令哮喘患者可更輕便隨身地攜帶偵測器。

測試平台助李慧詩定戰略

「牛下女車神」李慧詩上周帶著奧運全運獎牌凱旋回港，多面獎牌背後亦歷經多番科學測試計算。科大航空航天工程學講座教授張欣及其團隊亦展出研發約2年的「空氣動力學測試平台」，令單車或滑浪風帆運動員可在模擬賽事周邊空氣的相對流動及風速的風洞中練習運動項目，配合電腦精密計算，為運動員測試並選擇可達最佳發揮的「戰衣」、「戰車」甚至姿勢，李慧詩今年出戰東奧前曾用平台測試約5次，最終選出最佳「戰衣」及「戰車」配件出戰東奧及全運。團隊助體院收集運動員數據作戰略分析。項目亦將延伸至滑浪風帆項目。

另有創科公司研發出「Robo-9」，有如「電子導盲犬」，「導盲犬」具備GPS導航功能，亦有深度攝影機(Depth Camera)拍攝及計算四周物件的距離數據，配合不同傳感器，讓「導盲犬」不但可直行、轉彎及停步，亦有避開障礙物的功能。

嘉年華將於下月23至31日舉行，今年疫情放緩，將有30個實體攤位，另設144場46場網上講座，包括港大李嘉誠醫學院微生物學系講座教授袁國勇分享新冠肺炎議題等。