劉遵義3人任非官守 李家超掌資審會

負責審查選舉委員會、特首和立法會選舉候選人資格的候選人資格審查委員會，昨由特首林鄭月娥委任政務司長李家超出任主席，其餘6名成員包括3名官守成員，政制及內地事務局長曾國衞、民政事務局長徐英偉和保安局長鄧炳強。



至於3名非官守成員，分別是基本法委員會前副主任梁愛詩、全國人大前常委范徐麗泰以及中大前校長劉遵義，林鄭月娥形容，他們均不是選委會委員、無政黨背景、社會地位崇高，符合擔任委員要求，又指他們對國家忠誠、對香港負責和有承擔。梁愛詩昨表示對任命感榮幸，強調會依法審視候選人背景和過往言行、見解及形象等，不會考慮政黨。

選委會的組成亦因「完善選舉制度」而重組，特設的「特別選民登記」限期前日結束，林鄭月娥稱界別本身約有10,000人，至昨早已接獲9,300份登記表格，登記率超過九成，形容「經完善」的制度有「廣泛代表性和均衡參與」、受選民支持，相關臨時選民登記冊將於下周五(18日)發表。

另外，林鄭月娥考慮到新一屆立法會明年1月成立，決定今年10月6日發表其任內最後一份《施政報告》，政府會舉辦約30場公眾諮詢會，聽取各界意見。