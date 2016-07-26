劉鑾雄捐1000萬元贈海洋公園 資助兩保育項目

劉鑾雄慈善基金向香港海洋公園保育基金分五年合共捐出港幣1,000萬元，支持其推行兩大保育計劃，分別為「自然保育小先鋒」計劃及「氣候變化倡導」計劃，均從今年起至2026年推行，為期五年。

「自然保育小先鋒」計劃每年資助300名小四至小六學生參與多元化的保育活動，包括出席生態保育講座、探訪香港海洋公園的代表性動物及成為保育團體「OPCFHK 保育校友會」的會員等，目標讓他們加強認識有關環境議題的知識及保育的重要性，透過他們設立於校園的「保育區」向其他同學及公眾傳播相關訊息。

陳凱韻化身「保育特使」宣傳保育訊息

至於「氣候變化倡導」計劃則邀請慈善基金信託人的董事、劉鑾雄之妻陳凱韻化身「保育特使」，以身作則呼籲大眾採取即時行動來應對氣候變化問題。她將藉著拍攝宣傳短片、在其社交平台帳戶傳遞相關訊息、安排其多個物業擺放宣傳物品及親身視察瀕臨絕種生物等方式，期望令公眾更加了解及關注氣候變化及保育議題。慈善基金及保育基金預期，有關氣候變化的資訊可在社交平台上分享至目標受眾大約50萬人次。