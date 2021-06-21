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劏房戶租金愈搬愈貴 水電費遭業主濫收
2 小時前
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劏房租金社區組織協會社聯水電費
劏房戶租金愈搬愈貴 水電費遭業主濫收
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社區組織協會調查發現，劏房戶電費創5年新高。(莊振邦攝)

劏房戶面對租金貴及環境差等問題，香港社會服務聯會透過香港社區組織協會和明愛等機構，調查2,108名劏房戶，發現劏房戶租金中位數為5,000元，租金收入比例中位數達39%，但有28%的租金佔入息逾五成。受訪者中，近三成人過去3年曾搬到其他劏房，約六成住戶搬遷後租金增加，約六至七成表示因搬遷而耗盡積蓄。社聯業務總監黃健偉建議，政府應設立劏房租務資訊平台及為低收入劏房住戶提供現金津貼。他又指，租管小組提交的報告不包含「起始租金」，但認為政府在技術上是可以做到，只是視乎做或不做。
 

另外，劏房戶亦要面對業主多收水電費問題，香港社區組織協會4至6月調查362個劏房和天台屋戶，近六成受訪者均由業主、房東或地產代理負責抄水電讀數錶。兩成指電費每度1.8至2元，中位數為1.6元，比中電平均電價1.218元高。雖然兩電在2021年凍結電費，但近一成受訪者被業主或房東加水電價，其中每度電加幅中位數為0.2元。

九成半受訪者水價高於水務署所訂下最高水費每立方米11.97元(第四級水費及排污費)高。兩成半曾就濫收水電問題與業主爭拗。社協促政府落實一戶一水一電錶。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/劏房戶租金愈搬愈貴-水電費遭業主濫收-274407
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