劏房租管｜業主倘多次拒續租 陳帆：最高可判囚3年

政府提出修例落實劏房租務管制，設4年租住權，建議訂立2年租約，期間不得加租，租客有權續租2年，續租加幅上限為15%。運輸及房屋局長陳帆在電台節目表示，若業主採取行動拒絕租客續租，如鎖門不讓租客進入劏房，初犯將可罰款50萬元及監禁12個月月，再犯最高罰款100萬元及監禁3年，他認為是相當高的罰則。

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陳帆指，若業主為趕走租客而故意不維修單位內的設備，或作出截斷水截電等侵擾行為，會面對同一罰則，按嚴重性作懲罰，修費用基本上亦應由業主負責。他又指修例後，租客有優先續租權，若業主無主動提出邀約，會當作採用同一租金續租，或有需要就減租。

對於有報道提到修例建議並無起始租金，有業主或希望將租金訂得較高，再將租金回贈租客，是否違法。陳帆呼籲居住劏房的巿民，別簽署不平等的租約，認為雖然做法於法理上未必違規，但當中如涉及口頭回贈的承諾，若最終要上法庭，舉證會有困難。