劏房租管落實2+2年租期 加租上限15% 禁濫收費

住屋問題除單位不足，亦與高樓價、高租金息息相關。運房局長陳帆昨宣布，政府將修例規管「劏房租務」，保障租戶可租住2年，並獲優先續租權，即「2+2」；業主不得濫收水電等雜費，加租亦須參考差估署公布的租金指數波幅，上限為15%，否則每次可被罰10,000至25,000元。當局於本周五刊憲，料最快可於今年底通過法案。有立法會議員表明，屆時將提修正案，將租金加幅降至一成。



條例草案為劏房作法律定義，只要該建築物擁有法定圖則，而租戶居於該建築單位的一部分，包括板間房、太空倉等，即使僭建的天台屋、工廈單位等非法劏房，亦納入規管範圍。草案規定劏房租約期為2年，租約期內可以下調，但不得上調租金；劏房戶可於首2年租期後，獲優先權續租2年合約，業主可按差估署租金指數調整租金，加幅上限不多於15%，以低者為準，若租金指數變幅為負數，業主須按變幅減低租金，減租則沒有下限。



業主初犯罰一萬元

草案規定，業主不得濫收水電等雜費，若劏房未設獨立水、電錶，業主收取相關費用時，須向租戶提供相關繳費單副本。假設A單位有3個劏房戶，是期水費單為900元，業主收取3個劏房戶的水費，總和亦不得多於900元，否則即屬違法；初犯罰款10,000元，再犯則按次罰25,000元。

若業主額外收取水電、租按金、損害賠償等合理費用以外的款項，罰則同上；至於業主若沒有將劏房租約上交差估署，以及單獨承擔印花稅，罰則同上，若屬持續罪行，另每日罰款200元。



濫收租金 租戶可無視加幅

陳帆強調，條例同樣保障天台屋、工廈住宅這類非法住宅的劏房戶，惟不代表當局將這類非法住宅合法化，相關的執法部門會繼續巡查取締，惟暫不要求差估署將相關租約轉交其他執法部門。他又解釋，若條例可於今年尾實施，實施前已簽租約不受規管，完約後再續簽的租約按第一期2年租約處理。

至於業主不簽訂書面租約，或不上交差估署加蓋印花，會否令劏房戶失去保障？運房局主任陳嘉信解釋，口頭承諾亦受法律規管，只要租戶所住屬「合資格劏房」，就會受到條例保障。他又補充，若業主未按差估署數據調整第二期租約，濫收租金，劏房戶可以無視不合法的第二期租約，直接沿用第一期租約繳交租金。

議員促租金升幅最高收緊至一成

立法會過渡性房屋及劏房事宜委員會主席鄭泳舜認為，過去劏房升幅介乎10至15%，亦試過超過20%，建議將租金最高升幅降低至10%。工聯會立法會議員麥美娟另關注，公屋平均輪候時間已達5.8年，建議租期修訂為「2+2+2」，即可優先續租兩次、總共6年。