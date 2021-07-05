劏房租管｜政府下午公布落實修例 消息：最快明年初實施 (持續更新)

擾攘多年的劏房租管問題或現曙光！運房局長陳帆下午將主持記者會，交代落實劏房租務管制相關法例修訂工作。運房局副局長蘇偉文及主任(特別職務)陳嘉信亦會出席記者會。消息指，政府最快明年首季引入相關措施。

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劏房租務管制研究工作小組今年3月向政府提交報告，建議引入多項管制措施，包括「2+2」租住權保障、租金「封頂」15%等。報告建議，設立「2+2」租住權保障，其中首兩年為固定租期，期間租金不得上調，之後可優先續租兩年，續租時不得多於原本租金的15%。

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另外，劏房業主濫收水電煤費用情況猖獗，早前有調查指，受訪劏房租戶電費每度被收1.8至2元，中位數為1.6元，高於中電平均電價1.218元。小組報告建議，業主徵收公用設施水電等費時，要向租客提供帳單副本及列明細表，攤分費用總和不得超過帳單款項。