劏房租管｜社協揭劏房租金高差估租值達9倍 促訂立起始租金

社區組織協會調查發現，多區的劏房租金比差餉物業估價署的租值高逾1至5倍，甚至有個案相差高達9倍，促政府修訂租管條例，訂立「起始租金」，以免業主抬高租金水平。

社協於今年8至9月於香港各區抽樣，透過網上租房平台、區內地產中介、及電話訪問形式收集了70個單位的租金數據，以了解經營劏房的業主或中介分間單位出租後的利潤；全部單位在過去1年的租金收入，均高於差餉署的租值。

社協批評，政府拒絕訂金起始租金，「放任房屋淪為奢侈品」，認為現時的劏房租管條例草案有漏洞，「讓個別無良業主在與新租客簽訂合約時刻意抬高租金水平」，以彌補日後受法例影響所減少的收益。

社協建議，每兩年檢討租管法例，同時要求政府將非長者的單身人士，納入現金津貼的項目中，「以切實減輕其經濟負擔，回應基層市民的訴求。」另外，社協促請差餉署，測定分間單位市值租金，以及定時向公眾發佈。