劏房租管｜陳帆：加租上限已平衡業主租客利益 鄭泳舜倡租金「封頂」降至10%

政府提出修例落實「劏房租務管制」，建議訂立「2+2」保障租約年期，首兩年租約期間不得加租，租客有權續租兩年，續租時不可加租超過15%。運房局長陳帆表示，加租上限已平衡業主及租客利益；立法會過渡性房屋及劏房事宜小組委員會主席、民建聯鄭泳舜則認為上限仍太高，建議降低「封頂」加幅至10%。

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陳帆表示， 加租上限的15%是參考差估署過去的租金指數，並在平衡業主的私有產權及租客利益下提出的數字。他承認，修例未必十全十美，仍需時梳理，當局會再作跟進。

鄭泳舜倡設「起始租金」

鄭泳舜表示歡迎修例，但認為加租上限「封頂」為15%仍太高，強調現時市道「無乜嘢(物價)係加到15%」，「人工都無可能加到15%」，建議當局按公屋兩年加租上限10%作參考，並期望當局盡快推出「起始租金」方案，更能保障租戶權益。

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被問到會否擔心業主在修例生效前大幅加租，鄭泳舜坦言感到憂慮，呼籲業主考慮到現時經濟低迷，不要加租，並促請政府盡快增加過渡房屋的供應。