加入香港迪士尼 克服語言障礙 日本舞者︰港人投入反應成演出動力

全球有6個迪士尼樂園，當中有相同之處，亦有其獨特特質。兩名日本舞者雖然曾在日本東京迪士尼，或在一些國際知名劇團工作，最後卻因受香港迪士尼賓客熱情的感染，在不諳英語和中文，毅然決定加入香港迪士尼並由日本移居香港。他們笑指，賓客積極的情緒和反應是她們工作動力。

香港迪士尼樂園的表演者不少來自世界各地，當中舞蹈員Junko Otsuki與Kiichi Yoshida來自日本。Kiichi高中畢業後學跳舞，兩年後成功考入東京迪士尼度假區，先後在東京迪士尼海洋及東京迪士尼樂園參與巡遊及舞台表演。在2019年參與香港迪士尼海外招聘的表演者試鏡並獲聘，成為香港迪士尼的一分子後決定順道移居本港。

日本大劇團出身

Junko則早於5歲起學習傳統芭蕾舞，冀成為專業的芭蕾舞演員，至20歲發現對音樂劇的熱愛，加入日本最大劇團「四季劇團」並參演多部百老匯音樂劇及一些原創劇。其後她曾到美國繼續舞蹈事業，在一次到美國加州迪士尼樂園及華特迪士尼世界度假區遊玩時，首次看到城堡表演後深受迪士尼的舞台表演吸引，因此再改變人生軌跡。回到日本後加入為東京迪士尼成為的演藝人員5年，在2019年同樣透過海外招聘加入香港迪士尼演出至今。

在日本長大，對英語和中文較陌生，二人移民香港後坦言須在園區內先學習日常溝通的關鍵詞和短語，克服語言障礙後，成功融入團隊與不同文化背景演藝人員交流。日本與香港雖然同處亞洲區，畢竟語系不同，居住環境亦有別，但二人仍願接受新挑戰，她們透露皆因受香港迪士尼賓客熱情的感染。



觀眾落淚觸動舞者

Kiichi表示，在香港迪士尼的演出，完全可以感受到香港市民的熱情，他們的反應全情投入，演出者可以在劇場內感受到如與賓客一同合奏。他笑指從賓客反應獲得力量，讓他感覺到付出的努力十分值得。

Junko則憶述，樂園疫情後重新開放的第一場演出，留意到一些市民眼中含淚，感受到他們很高興可回到迪士尼重新體驗及欣賞演出，而市民積極的情緒和反應同樣成為她的工作動力。