加拿大原住民｜第3間寄宿學校發現182遺骸 教宗同意年底晤倖存者

加拿大周三在一間天主教的原住民寄宿學校遺址，發現182具遺骸，相信死者年齡介乎7至15歲，是自5月以來第3間，前兩次共發現逾900具遺骸。新發現遺骸的學校位於卑詩省克蘭布魯克市，由教會代聯邦政府在1912年至1970年代初運作。加拿大輿論日前要求教宗就事件道歉，教廷周二稱，教宗邀請加拿大3個原住民組織在12月17日至20日到梵蒂岡，將會晤事件的生存者。

加拿大總理杜魯多稱，這些駭人發現迫使加拿大深思原住民過去和一直面對的不公平，促請國民參與和解，他同時譴責國內有人放火燒教堂，指這不可接受，「我們必須一起修正過往的錯誤」。他又要求國會山莊的和平塔在周四的國慶日下半旗致哀。

相關新聞：加拿大原住民｜加國發現逾700具原住民遺駭 杜魯多：令人感羞恥的警示

加拿大在19世紀至1970年代推行「同化政策」，強迫逾15萬名原住民兒童與家人分開，入讀由政府資助的教會寄宿學校，以讓他們「融入」加拿大社會。他們被迫改信基督宗教，並在校內遭校長和教師毆打及性侵，還被剝奪他們的文化，不准他們講母語，多達6,000人死於疾病或疏忽照顧。一個調查委員會提交報告指，加拿大犯下「文化滅絕」。杜魯多上周五就政府這項傷害性政策道歉，也支持當地原住民要求教宗就事件作出同樣道歉。