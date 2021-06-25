加國發現逾700具原住民遺駭 杜魯多：令人感羞恥的警示

加拿大薩斯喀徹溫省舊校址發現墳墓事件，當地部族說經點算後，現場有逾700個無標記的墳墓。

加拿大第一民族周四(24日)召開記者會，發放片段，指在薩克其萬省一間由天主教教會管理、運作了近百年直至1997年才關閉的印第安人寄宿學校舊址，利用雷達搜尋發現751個無標記的墳墓。由於雷達搜尋有一成至一成半左右誤差，組織相信現場沒有標記的墳墓至少有600個，在1960年天主教教會代表將標記這些墓地的墓石移除，並相信墓地所葬的不只是兒童。

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酋長德洛姆(Cadmus Delorme) 與一名年長女子一起見記者，報道指該年長女子是寄宿學校的倖存者。德洛姆表示，在瑪麗瓦爾印第安寄宿學校舊址，發現的無標記墳墓共有751個，由於未挖掘，目前無法確定實際有多少人遺骸被下葬在這塊墓地。

杜魯多：加拿大要負起責任

加拿大原住民組織代表卡梅倫(Bobby Cameron)表示，這是人道罪行，侵犯原住民，對自己的族群感到驕傲，犯的唯一罪行就是讓小孩生為原住民。

總理杜魯多發表聲明，指薩斯喀徹溫省的發現令人深感悲痛，他形容事件是對有系統的種族主義、歧視及不公義，一次令人感到羞恥的警示，並向原住民指出他們承受的傷害和精神創傷，加拿大要負起責任。

加拿大聯邦政府在19世紀為同化當地的印第安人，70年代開始大舉興建寄宿學校，強制逾15萬名原住民兒童及家人分開，被迫改信基督宗教，不准說母語。加拿大國家真相與和解委員會2015年發表調查報告，形容當時的政策等同「文化種族滅絕」，數以千計兒童於寄宿期間死亡。