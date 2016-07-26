加國首金 中國出生獲收養赴加拿大 麥妮爾爆冷摘100米蝶泳金牌

東京奧運昨日的女子100米蝶泳決賽爆大冷，由加拿大21歲大學生麥妮爾(Margaret MacNeil)以55.59秒奪冠，較賽前大熱、奪銀牌的中國選手張雨霏快0.05秒。麥妮爾在中國出生，數個月大被父母遺棄，1歲時獲一對加拿大夫婦收養，成就了她的奧運夢想。她不但為加拿大在東奧奪首枚金牌，也是自1956年澳洲墨爾本奧運後，加拿大首枚100米蝶泳金牌，更打破了美洲紀錄，並締造了該奧運項目第三快紀錄。



麥妮爾於江西省九江市出生，養父母來自安大略省倫敦市，她在當地長大，現就讀於美國密歇根大學，與香港泳手何詩蓓是大學隊友。麥妮爾有哮喘病，專攻短距離項目，周日已與加國隊友奪得4X100米自由泳接力賽銀牌，遠在安省的父母、妹妹和其他家人一起觀賽，母親Susan McNair說，他們認為有機會奪銅牌，結果奪銀，大家都很興奮。父親Edward說，銀牌可成為女兒在蝶泳比賽的動力，見到女兒當天雙眼很累，叫她快去睡覺。麥妮爾曾說父母一直大力支持她，盡可能在她比賽時到場打氣。



近視看不清螢幕賽果 奪冠驚呆短片網上熱傳

麥妮爾在準決賽成績並不太好，8名決賽選手中排第7位，賽道在外線，鄰線是世界紀錄保持者兼其偶像、瑞典蝶后Sarah Sjoestroem，大家不看好她，結果一鳴驚人。她說自己名氣不大，無壓力，只想享受比賽，在家人和隊友期望下盡力游，也因為遠離準決賽成績較好的中線選手，她無理會其他人只顧向前游，在最後50米超前所有對手。她聽到大會讀出自己名字，但近視的她無戴隱形眼鏡，反應慢了幾拍，看清大會螢幕賽果時，她擘大口一臉驚呆，還說：「我的天。」她此奪金驚喜表情也在網上瘋傳。麥妮爾8歲首次參賽後已夢想參加奧運，於2019年世錦賽嶄露頭角，在100米蝶泳奪冠。