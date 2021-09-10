加密貨幣｜烏克蘭通過將比特幣等合法化

烏克蘭國會通過立法把比特幣(Bitcoin)等加密貨幣合法化，這是數星期內第5個為加密貨幣制定規則的國家，反映全球愈來愈多國家接納加密貨幣。

新法例生效前，加密貨幣在烏克蘭屬不合法，但並不犯法，即是在烏克蘭雖然可以買賣加密貨幣，甚至以此作為支付手段，但沒有任何法例規管，如果出現詐騙，不能訴諸法庭解決，當局不能拘捕及起訴騙徒。

烏克蘭計劃，明年開始推展加密貨幣市場，擴闊其交易及使用。加密貨幣合法化，是這個計劃落實前的進要一步。目前，估計烏克蘭每天有約29萬港元的加密貨幣交易，使用已算流行。

法例沒有賦予加密貨幣跟國家貨幣同等地位

全球只有少數地方把加密貨幣合法化、規範化，歐洲只有德國和盧森堡，新加坡也合法化了。

美國上月也在1萬億美元的基礎建設法案中，提出有關加密貨幣的「經紀人」規則。德國一項新法律允許機構持有最多20%的加密貨幣。古巴兩星期前通過一項承認並監管加密貨幣的法律。巴拿馬也正起草相關的加密貨幣法案。

中美洲國家薩爾瓦多周二(7日)開始接納比特幣為法定貨幣之一，跟美元同等地位。而烏克蘭的新法例並未將比特幣作為一種支付方式，亦沒有賦予比特幣等與該國貨幣hryvnia同等地位。