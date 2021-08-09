加密貨幣｜黑客偷逾46億元 或是史上最大型盜竊

《彭博社》報道，一批黑客從名為「PolyNetwork」的跨區塊鏈交易協議中，竊取約值6億美元，折合約46.7億港元的加密貨幣，今次可能是「去中心化金融界」史上最大型的盜竊行動。

PolyNetwork於社交平台發布有關消息，指數以萬計的人受到這次駭客攻擊的影響，呼籲受影響鏈上的礦工與各大交易所阻止來自駭客地址的加密貨幣交易。PolyNetwork指，當中約值3,300萬美元的穩定幣泰達幣(USDT) 已被發行人Tether凍結，黑客將無法使用。公司表示將採取法律行動，並敦促駭客歸還資產。

資金於中央交易所兌現或會被扣押

安全研究公司慢霧(SlowMist)在社交平台表示，已發現黑客的電郵、IP地址和設備指紋，認為「這可能是一個長期計畫、有組織和準備好的攻擊」。

加密貨幣交易平台幣安(Binance)執行長趙長鵬亦在社交平台表示，包括幣安在內的加密貨幣交易所正在幫助PolyNetwork。

倫敦區塊鏈分析機構Elliptic的聯合創始人Tom Robinson在一封電子郵件中說：「駭客已經開始使用去中心化交易所，將竊取的資產轉換為包括穩定幣在內的其他資產。理論上，穩定幣之類的代幣可以被發行人扣押，這可能導致它們被歸還給合法所有者。然而，這對於被盜的以太幣(ETH)來說是不可能的，儘管如果這些資金被送往中央交易所兌現，也有可能被扣押。」

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