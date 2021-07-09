加密貨幣｜3800部PS4掘擴 烏克蘭破獲偷電礦場

烏克蘭安全局(Security Service of Ukraine, SSU)在Vinnytsia市破獲一個地下加密貨幣礦場，該礦場因竊電而被查緝。更被起出3,800 台用作挖礦的PS4，另有 500 張圖形處理器 (GPU)及50顆處理器(CPU)。

雖然先前曾有使用 PS4 進行加密貨幣挖礦的相關設置資訊，但從未有礦廠實際採用。然而從現場照片看到機架上那密密麻麻的 PS4 主機，而且以太幣(Ethereum)挖礦所需的性能水平較低，加上其演算法更偏好較大的記憶體頻寬，事件證明此方法確實可行。

擴場涉偷電惹執法部門注意

PS4的單精度浮點數只有1.84T、系統記憶體頻寬176GB/s；PS4 Pro亦僅4.2T、217.6GB/s，挖礦效率算不上很高，若對照相當受歡迎的礦卡 Radeon RX 580，其記憶體頻寬為 256 GB，那麼 PS4 Pro 的以太幣算力可能相當接近 Radeon RX 580。但該加密貨幣礦場問題在於非法接入電力，也就是「偷電挖礦」，幾乎是無本生利。