加州一家三口離奇斃命 發現遺體河流含水藻毒

美國加州默塞德河(River Merced)下游附近上月17日發現一對夫婦和他們1歲女兒的遺體，他們所養的家犬也伏屍現場，3人的死因成謎。不過，當局上周五關閉長約45公里的默塞德河，指下游發現可導致「嚴重不適」的毒水藻，而該處距發現遺體的地點約19公里，引起死者可能飲了有毒河水的揣測。

死者為45歲男子Jonathan Gerrish、其妻子Ellen Chung和兩人1歲大女兒Muji，Gerrish是軟件工程師，妻子則修讀心理學，兩人都喜歡戶外活動。調查員排除他們被槍等武器所殺，也不可能死於附近老舊礦場的有毒物質。因這宗一家三口離奇命案，當局已下令關閉現場附近的十多個野餐地點、營地和森林步道。土地管理局發言人稱，若水藻大量繁殖，有機會產生毒素，可令人類和寵物嚴重不適。對於水藻毒是否殺手原兇，當局稱仍然等待死者的毒理報告。

毒水藻可致嚴重疾病

近年淡水出現毒水藻增加，有科學家認為可能與氣候變化有關。而水藻可產生數種毒素，人類可經皮膚接觸到毒素，如游泳，也可在玩水上活動時吸入，以及喝下受毒素污染的水。水藻毒素可致皮膚起疹、噁心、嘔吐、胃痛、發燒和頭痛，嚴重者更可令肝臟和腦部受損。