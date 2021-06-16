加強打擊 洗黑錢案升一成 警方成立財富情報調查科

虛擬貨幣、網上銀行包等興起，金錢流通更方便快捷，但遭不法之徒用作洗黑錢風險亦增加；警方去年接獲洗黑錢案件較前年升逾一成，財產限制令或沒收資產的金額更增近五成。為進一步加強打擊洗黑錢活動，警方將原隸屬毒品調查科的財富調查組、聯合財富情報組及總部(財富調查)，本月1日「升格」成獨立部門「財富情報及調查科」。



據警方統計，去年洗黑錢案達1,905宗，較2019年的1,713宗升11.2%；收到的可疑交易報告亦由2019年的51,588宗增加逾一成至去年的57,130宗，今年首5個月的可疑交易仍有上升趨勢。財產限制令或沒收資產的金額亦見升幅，組別去年發出的限制令資金總額涉2.68億元，較19年的1.8億元增近五成；單是今年首5個月沒收充公的資產已達6,400萬元，較去年同期的402萬元高約15倍。



傳統為公眾熟知的洗黑錢手法主要是設空殼公司、存入海外戶口、賭場和投資轉賣等，財富情報及調查科高級警司鄭麗琪指，近年發現多了犯罪集團要求市民「借出」戶口，甚至「收購」戶口作洗黑錢。財富調查組上月搗破一宗求職騙案，拘捕包括無業人士等7男5女，被捕人士有稱因財困，收取了數千元報酬，將銀行戶口或網上理財帳戶賣予犯罪集團，或出售其個人資料助集團開設銀行帳戶，警方其後調查發現不法集團將這些帳戶涉用於2月網上情緣騙案，供受害人存入款項。疫情下失業問題嚴重，鄭提醒市民勿因急於求職或賺錢而出售戶口。



該科總警司林敏嫻則指，「虛擬貨幣興起，由於開戶手續方便，犯罪集團收買這類戶口或冒充他人開戶，加上現時的電子貨幣令金錢流動更方便快捷，款項可在不同儲值工具中流動，令追查更困難。」林補充說，現時香港的洗黑錢活動仍屬中低風險，但警方會密切留意情況作出打擊，而財富總部的風險評估小組於明年出報告評估本港的洗黑錢情況。



財富情報及調查科增59名紀律人員，除總警司，財富調查組、聯合財富情報組及總部(財富調查)則各有一名警司，另有224名非首長級職位。林指，部門將於下月5日向立法會財委會申請撥款，提升聯合財富情報組的系統，令系統能以AI大數據，加強對可疑交易報告的分析。



回應部門打擊涉及洗黑錢的眾籌活動，林則指眾籌並不違法，有眾籌人士被控洗黑錢，或因調查中被發現其用藉口籌款，實際用途與聲稱的不符。