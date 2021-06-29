加拿大卑斯省錄49.5度高溫 數十人疑因天氣猝死

加拿大卑詩省(British Columbia)持續受熱浪侵襲，南部小鎮利頓的溫度再創新高，當地星期二下午錄得高達攝氏49.5度高溫，再打破昨日錄得的47.9度紀錄，連續3日創全國最高氣溫紀錄。

溫哥華地區在過去4日共錄得134人猝死的報告，當中不少是長者；單在溫哥華市就錄得逾60宗，懷疑全部與熱浪有關。

卑斯省市當局指，過去4日錄得233宗死亡，數字明顯上升，懷疑是極端熱浪導致，卑詩省宣布學校和大學停課，最近3天已接到超過100宗與中暑相關的求助電話。當地環境部門形容，今次熱浪是長期、危險和史無前例。

加拿大總理杜魯多透過社交平台提醒處於極端高溫下的民眾，留意自己和鄰居的安全。

氣候學家：氣溫比杜拜更熱

加拿大環境部指出，由於「熱蓋」現象(heat dome)已在太平洋西北部形成，把西部地區的氣溫推向新高，艾伯塔省南部部分地區30日前後更可能升至攝氏近40度。

加拿大環境及氣候變化部高級氣候學家David Phillips指，在陽光底下走在街上，體感溫度不是30多度，而是40多度，更指氣溫比杜拜更熱。