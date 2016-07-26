加拿大數百人集會爭取康明凱和斯帕沃爾獲釋

加拿大前外交官康明凱(Michael Kovrig)和公民斯帕沃爾(Michael Spavor)在中國被拘押1,000日，數百在加拿大遊行，爭取兩人獲釋回國。

星期日是康明凱和斯帕沃爾在中國被拘押1,000日，數百名兩人的支持者在加拿大首都渥太華遊行，要求中國釋放兩人回國，部分人士穿著為印有「為兩個Michael而行」(March for the Michaels)字眼的T恤。外長加爾諾亦有參與。

總理杜魯多周日向記者表示，政府將致力協助在外國受拘禁的加國公民重獲自由。

中國電訊設備商華為副董事長孟晚舟，2018年底過境加拿大被捕後，康明凱和邁克爾被中方以涉嫌危害中國國家安全為由拘留，並被控以間諜罪。其中康明凱3月時進行了審理，擇期宣判。至於邁克爾上月被內地法院裁定為境外刺探、非法提供國家秘密罪成，判監11年及驅逐出境。

叢培武：反對嚴重干涉中國司法主權

中國駐加拿大大使叢培武早一日批評加方少數政客和媒體，炒作康明凱和邁克爾被中方拘押1,000日，對中國司法機關依法辦案進行無端指責，是嚴重干涉中國司法主權，中方對此表示堅決反對；加方任意拘押孟晚舟超過1,000日，才是不折不扣的任意拘押和脅迫外交，敦促加方停止以任何方式對中方進行抹黑攻擊。

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