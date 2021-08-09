加拿大男子走私毒品案 遼寧省高院維持判處死刑

加拿大男子謝倫伯格(Robert Lloyd Schellenberg)在內地涉嫌走私毒品的案件，遼寧省高級人民法院二審裁定駁回上訴，維持判處死刑，並依法報請最高人民法院核準。

遼寧省高級人民法院認為，一審認定的事實清楚，證據確實和充分，定罪準確，量刑適當，審判程序合法。法院指，二審審理期間，依法保障謝倫伯格的各項權利，聽取辯護人的辯護意見，並為他聘請2名翻譯。

加拿大駐華大使館官員、人大代表、政協委員及社會群眾亦有旁聽宣判。

謝倫伯格至少兩次提出上訴

謝倫伯格被指於2014年11月抵大連後，按另一毒販指示，將222公斤冰毒分裝放入輪胎，擬走私運往澳洲；同年12月，謝倫伯格被大連警方截獲。大連市中級人民法院早於2016年3月15日開庭審理案件，2018年11月判謝倫伯格監禁15年，謝倫伯格不服上訴。檢方指刑罰過輕，加上有新證據，故案件發還原審法院重審。案件於2019年1月在大連市中級人民法院重審，裁定謝倫伯格參與有組織的國際販毒活動，伙同他人走私毒品，判處死刑並處沒收個人全部財產。謝倫伯格之後提出上訴，遼寧省高級人民法院於2019年5月9日就其上訴舉行二審，擇日宣判。