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加拿大鋼琴家劉曉禹 勝出蕭邦鋼琴大賽
2 小時前
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加拿大鋼琴家劉曉禹 勝出蕭邦鋼琴大賽
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加拿大鋼琴家劉曉禹勝出蕭邦鋼琴大賽。(網上圖片)

在波蘭華沙舉行的第18屆蕭邦鋼琴大賽，由華裔加拿大年青網琴家劉曉禹(Bruce Liu Xiaoyu)勝出，成為歷來第4位奪金獎的亞裔鋼琴家。

24歲的劉曉禹，在決賽出色演奏蕭邦協奏曲，在12名決賽選手中脫穎而出，並贏得4萬歐元獎金。

劉曉禹在賽後表示，他還是不相信自己拿到金獎，過去一年因為新冠疫情，很少有機會跟人接觸，但來到波蘭參加比賽，大家都很友善，連參賽者彼此之間感情都很好，「現在我終於可以放鬆，好好休息了」。

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師承首名奪金獎亞裔鋼琴家鄧泰山。(網上圖片)

師承首名奪金獎亞裔鋼琴家鄧泰山

劉曉禹在巴黎出生，在加拿大蒙特利爾大學畢業，師承於加拿大籍的越南鋼琴家鄧泰山，鄧泰山在1980年亦贏得第10屆蕭邦國際鋼琴大賽金獎，是首名奪得這項殊榮的亞洲鋼琴家。

劉曉禹的英文名字是Bruce，其經紀人黃淑琳曾透露「他(劉曉禹)長得和武術家李小龍有點似，所以才取這個名字。」

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歷來4名亞裔鋼琴家奪蕭邦鋼琴大賽。(資料圖片)

歷來4名亞裔鋼琴家蕭邦鋼琴大賽奪冠

蕭邦鋼琴大賽於1927年成立，是頗富盛名又歷史悠久的國際賽事，1942年因為二戰德軍攻佔波蘭停辦一次，一直到1949年才恢復賽程，去年因新冠肺炎疫情關係延至今年10月2日至23日舉行。拿下蕭邦鋼琴大賽金獎的亞裔鋼琴家，除了鄧泰山，還包括中國鋼琴家李雲迪，以及韓國鋼琴家趙成珍。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/加拿大鋼琴家劉曉禹-勝出蕭邦鋼琴大賽-289591
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