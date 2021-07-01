加拿大首次任命原住民出任總督

加拿大前外交官瑪麗西蒙(Mary Simon)獲任命為第30任加拿大總督，她將成為加拿大第一位原住民背景的總督，接替今年1月辭職的時任加拿大總督帕耶特。

加拿大總理杜魯多周二(6日)宣布，在他推薦下，加拿大的國家元首英女王伊麗莎白二世已接受他的建議，任命瑪麗西蒙出任加拿大總督。他說，瑪麗西蒙一直是加拿大因紐特人和原住民的倡導者，想不到比比她更適合擔任總督的人選，相信她成為加拿大第30任總督後，會以同樣的奉獻精神和正直，為所有加拿大人服務。

瑪麗西蒙對任命表示，對加拿大而言是一個歷史性和鼓舞人心的時刻，是在漫長和解道路上，向前邁出的重要一步。

瑪麗西蒙擁有因紐特人血統

加拿大是英聯邦國家，英女王伊利沙伯二世是其國家元首，總督是英女王在加國的代表，由加拿大總理推薦並由英國女王任命，任期5年。

瑪麗西蒙1947年出生於加拿大魁北克省，擁有因紐特人血統，曾任加拿大因紐特人全國委員會主席，加拿大駐丹麥大使及加拿大北極事務大使等。

近月，加拿大在3間原住民寄宿學校舊址，發現千多個無名墳墓和大量遺骸，引發國際社會廣泛關注。