加泰獨立領袖意大利被捕 法院將決定是否引渡回西班牙
8 分前
加泰獨立領袖意大利被捕 法院將決定是否引渡回西班牙
西班牙加泰羅尼亞獨立領袖普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）在意大利撒丁島被拘捕，意大利方面將決定是否將其引渡回西班牙。
2017年舉行加泰羅尼亞獨立公投，加泰羅尼亞自治區前主席的普伊格德蒙特，自西班牙宣布選舉無效之後，一直被西班牙方面通緝，而普格蒙特之後一直流亡。律師透露，普伊格德蒙特是到撤丁島準備出席一個加泰羅尼亞民族節日時，在撒丁島的機場被捕。普伊格德蒙特將於數小時內被送上法院審訊，法官將決定釋放還是將其引渡。
9加泰領袖早前獲特赦
在普伊格德蒙特與兩名加泰羅尼亞官員出走之後，西班牙當局曾以煽動叛亂將9名加泰羅尼亞領袖判監，其後獲西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）特赦。西班牙法院之前未能將普伊格德蒙特及兩名領袖回國，而他們之後獲選為歐洲議會的議員。他們原本獲得免起訴的豁免權，但歐洲議會在去年3月投票並取消相關豁免。普伊格德蒙特其後雖然提出上訴，但歐盟最高法院的初步裁決指，普伊格德蒙特沒有即時被捕風險。
意大利法院陷兩大難題
意大利法院將面對難題，包括西班牙的引渡是否有效，以及在案件未有正式裁決前，意大利法官有沒有相關權力。
現任加泰羅尼亞自治區主席阿拉干尼斯（Pere Aragones）就譴責當局對普伊格德蒙特的「迫害」。英國BBC記者表示，普伊格德蒙特被捕將影響西班牙現政府與加泰羅尼亞的談判。西班牙現屆左翼政府正尋求談判以緩和緊張局勢以及尋求長遠解決危機的辦法。不過西班牙方面就指是次行動合乎法規。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/加泰獨立領袖意大利被捕 法院將決定是否引渡回西班牙-286155