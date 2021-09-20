加泰獨立領袖意大利被捕 法院將決定是否引渡回西班牙

西班牙加泰羅尼亞獨立領袖 普伊格德蒙特 （Carles Puigdemont）在意大利撒丁島被拘捕，意大利方面將決定是否將其引渡回西班牙。

2017年舉行加泰羅尼亞獨立公投，加泰羅尼亞 自治區前主席 的 普伊格德蒙特 ，自西班牙宣布選舉無效之後，一直被西班牙方面通緝，而普格蒙特之後一直流亡。律師透露， 普伊格德蒙特 是到撤丁島準備出席一個加泰羅尼亞民族節日時，在撒丁島的機場被捕。 普伊格德蒙特 將於數小時內被送上法院審訊，法官將決定釋放還是將其引渡。

9 加泰領袖早前獲特赦

在 普伊格德蒙特與兩名加泰羅尼亞官員出走之後，西班牙當局曾以煽動叛亂將9名加泰羅尼亞領袖判監，其後獲西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）特赦。西班牙法院之前未能將普伊格德蒙特及兩名領袖回國，而他們之後獲選為歐洲議會的議員。他們原本獲得免起訴的豁免權，但歐洲議會在去年3月投票並取消相關豁免。普伊格德蒙特其後雖然提出上訴，但歐盟最高法院的初步裁決指，普伊格德蒙特沒有即時被捕風險。

意大利法院陷兩大難題

意大利法院將面對難題，包括西班牙的引渡是否有效，以及在案件未有正式裁決前，意大利法官有沒有相關權力。