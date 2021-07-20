劫匪持菜刀打劫 銀行經理淡定玩手機：你走啦

浙江《錢江晚報》報道，杭州余杭一名任職廚師的姓徐男子，因貸款到期無力償還，周一去酒吧買醉後，見附近有一間銀行，於是把心一橫，買來一把菜刀，再走入銀行找經理，聲稱要打劫。經理沒有理會，繼續忙錄工作，之後還拿起手機篤來篤去；徐男則坐在經理對面轉菜刀。 --> 睇片

劫匪堅持要報警

兩人坐著坐著還聊起天來。經理直言自己是信貸部，房內根本無錢，勸徐男離開。然而，徐男卻擔心自己離開後，被警察捉到會罪加一等，堅持要經理報警。經理報警後，警方3分鐘就趕到現場，控制徐男，取走菜刀。徐男全程都十分配合，目前已被行政拘留。

報道提到，其實徐男當日先後4次進入銀行，第一次入去問能否跨行取錢，銀行職員回應用自動櫃員機就可以，徐男遂走去櫃員機，但無取錢。第二次，徐男走入去問能否貸款應急，但職員指其不符合借貸條件，徐男於是離開。第三次，徐男先用手機上網查「搶銀行要咋判？」然後入銀行找經理，聲稱要打劫，經理不信，徐男遂出門買菜刀。第四次，徐男持菜刀入銀行找到經理，再次表明要打劫，經理還是不信，然後出現聊天一幕。

網民：替劫匪尷尬

整件事實在令人啼笑皆非。不少內地網民揶揄，「經理怕劫匪被抓，劫匪怕走了事兒大，你倆倒是挺友好的」、「經理：這一天天可真難，又要聊天又要報警的」、「好歹你帶(戴)個絲襪呀，都沒個樣兒」、「我已經替他(劫匪)尷尬了」。還有網民表示，「他就是還不起貸款了，進去(坐牢)躲個清淨」、「嚴重懷疑這人的目的，是不是想找個不幹活又管吃管住的地方？」、「想不開的時候找個人聊聊天其實挺好，別帶刀」。