勁洋蔥｜失蹤10年狗狗與男主人在收容所感動重逢

美國聖安東尼奧市動物之家在Facebook分享狗狗Samson在失蹤10年後，與主人C先生久別重逢的感人故事。

C先生想起10年前Samson走失傷透全家人的心，即便他們竭盡全力尋找Samson仍徒勞無功。10年後全身狗毛雜亂且長滿跳蚤的骯髒Samson被送進動物之家，獸醫掃描到牠體內的晶片，與C先生取得聯繫。

C先生接到消息感到非常震驚，立即衝去看Samson。動物之家工作人員透露C先生事前擔心Samson不認識他了，但會面當天，Samson緩慢地走到C先生面前，聞了聞他的手。感覺好像忍住淚水對C先生說：「我們最好的相聚時光就這樣消逝了。」讓C先生當場淚流滿臉。

動物之家：寵物晶片很重要

動物之家工作人員強調寵物晶片很重要，他們指不知道Samson這些年來發生了什麼，但晶片成為牠跟主人團聚的關鍵。

這個暖心小故事在網上引起迴響，有超過8,000個人點讚，指這個消息讓人悲喜交加：「一方面為他們失去的時間而難過，一方面為他們能重逢感到高興。」、「Samson很幸運能跟愛牠且會照顧牠的家人共度晚年。」