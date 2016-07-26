動作多多｜馬斯克突改名Lorde Edge 58%網民撐賣一成Tesla股份

Tesla老闆馬斯克(Elon Musk)日前在Twitter貼出一首《七步詩》引發熱議，上周六又搞網上公投，叫追隨者投票，助他決定是否出售10%Tesla股份，最終有近58%追隨者話「賣」。馬斯克揚言此舉是回應有人指責他避稅，故藉著賣出股份納稅。投票剛結束不久，馬斯克突把Twitter帳號名改為「Lorde Edge」，又引發新一輪猜測。

馬斯克要求約6,250萬Twitter追隨者投票，結果有逾350萬人響應，57.9%贊成他出售10%Tesla股份。馬斯克較早時強調，無論公投結果如何，他定必依循。曾批評美國民主黨人提出向億萬富豪徵收富人稅的馬斯克，指有人認為他以「未實現收益」(unrealized gain)避稅，故提出讓網民公投應否賣出一成Tesla股份，指自己沒有收取薪酬及花紅，只收取股票，故想他個人交稅的話，就只得出售股票這方法。

套現支付行使期權巨額稅項

路透社稱，截至6月30日，馬斯克持有約1.705億股Tesla，若售出10%，以上周五收市價計算，將套現210億美元(約1,638億港元)。有網民對馬斯克的決定表示欣賞，但有人直指只是玩財技。事緣馬斯克持有大量Tesla股票期權，英國廣播公司(BBC)稱，其中一部分須於明年8月前行使，每股行使價僅6.24美元，遠低於上周五收市價1,222美元。馬斯克9月時曾稱他行使有關期權時，需付約53%稅率，有報道計算若他行使期權，需付150億美元(約1,170億港元)稅款，故在此時沽出股份套現，是合理做法。Tesla周一美股盤前一度跌6.6%。

忽然改名「Lorde Edge」惹猜測

另外，繼在貼文附上《七步詩》後，馬斯克周一更改Twitter帳號名為「Lorde Edge」，身處地點則改為「Trollheim」，沒加解釋，再令網民絞盡腦汁，有網民疑惑「Lorde Edge」是否新虛擬貨幣。馬斯克曾屢次改Twitter帳號名，前年7月改為「-1」，今年6月又曾改為「馬斯克二世」(Elon Musk, the 2nd)。



動作多多｜馬斯克突改名Lorde Edge 58%網民撐賣一成Tesla股份