動作頻頻｜聯國大會轟美方敵視政策 北韓本月第三度射導彈

北韓最近動作頻頻，南韓稱北韓昨向東部海域發射一枚短程導彈，日本則表示可能是彈道導彈。這是北韓本月第三度發射導彈，外界揣測其動機，北韓領導人金正恩胞妹金與正上周才釋「善意」，稱北韓有意修補兩韓關係，並可能重建去年6月被平壤政府炸毀的聯絡辦事處。北韓射導彈後，其駐聯合國代表金星在聯合國大會發言，抨擊美國對北韓的敵視政策。輿論認為北韓返回邊試射導彈邊擺出尋求和平姿態，以取得外界退讓的舊調。南韓昨審慎回應北韓再射導彈，僅稱遺憾，並無定性為挑釁，留空間予兩韓恢復外交磋商。

北韓最近分別在本月11日、12日試射長程巡航導彈，以及在本月15日首度公開採用火車發射短程彈道導彈。金星在聯合國大會上稱，北韓擁有的戰略武器是基於自衛權的正當武器，威懾美國的威脅以防止戰爭。講話未提及昨日發射導彈。他又批評美國的介入，指兩韓的關係從未走出美國干擾和阻撓的陰影，並指摘美國在區內軍事演習引起北韓敵意。金星稱，若美國擺出友善姿態，北韓樂意回應。

南韓青瓦台發言人樸洙賢稱，南韓正在綜合分析北韓發射導彈情況，研判導彈參數後才能解讀朝方意圖。他指目前對朝方意圖可有多種解讀，若北韓發射了新型導彈，可視為意在增強軍力；若是現有導彈，可視為敦促南韓和美國接受北韓要求的信號。樸洙賢又認為，北韓試射活動不會影響重啟對話的勢頭。

金與正剛稱願對話 射導彈試探南韓

南韓總統文在寅上周二在聯合國大會上，提議發表1950至53年韓戰的終戰宣言後，任勞動黨中央委員會第一副部長的金與正等官員發表講話，指北韓要求美韓停止敵視政策，並表示終戰宣言和南北對話的條件，是撤回只譴責北韓發射導彈，卻不譴責南韓射導彈的雙重標準。南韓新型潛艇本月15日成功試射自主研製的潛射彈道導彈。分析認為，北韓昨日的試射是試探南韓是否放棄其雙重標準。

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