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動保團體發公開信 逾6.4萬人聯署促撤野豬格殺令
1 小時前
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動保團體發公開信 逾6.4萬人聯署促撤野豬格殺令
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動保團體發公開信 逾6.4萬人聯署促撤野豬格殺令。(香港動物報fb圖片)

北角上周發生野豬咬傷男輔警事件後，漁護署其後改變策略，宣布定期捕捉在市區出沒的野豬，並人道毀滅，做法引起社會爭議。多個動物保護組織上周六(13日)發起聯署，要求漁護署撤回決定，截至今日(15日)下午有超過6.43萬人聯署。

發起聯署的包括香港野豬關注組、《香港動物報》、NPV 非牟利獸醫服務協會、麥志豪、香港拯救貓狗協會、動物生命糾察隊等。他們向食衛局長陳肇始、漁護署長梁肇輝發送公開信，其中批評漁護署的新措施是漠視野豬的生存權利，「將他們在市區存在視為死罪，做法極不合理，亦與過去一貫的動物管理政策原則相悖。」又指野豬不會主動襲擊人，傷人事件多源於受驚或其他原因所致，認為「人類不要被仇恨掩蓋眼睛，而向無法言語的動物發洩」。

盼以教育推動動物共融

聯署信又稱，愛護動物的人士和團體一直希望香港能朝動物友善共融的方向發展，對於漁護署「開倒車」的做法深感痛心和不滿，指今次發起聯署，除了要求當局「收回成命」，訴求亦包括推動動物共融教育，讓市民了解與野生動物正確相處的方式、加強署方人員面對野生動物的培訓，以及邀請民間團體、市民與漁護署商討政策等。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/動保團體發公開信-逾6-4萬人聯署促撤野豬格殺令-293088
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