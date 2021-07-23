動漫節2021｜動漫電玩節今閉幕 已購票但未能入場可退票

停辦一年的香港動漫電玩節由上周五(23日)，一連四日在灣仔會展舉行，今次是疫情後首次動漫節，似乎非常熱鬧，尤其星期六日入場排隊更要花3至4個小時。因應防疫措施令場地容納人數只有上限的5成，大會早前呼籲市民調節時段，盡量安排在下午1時前或下午4時半到場，避免輪候時間過長。

未能入場的已購實體票人士可退票

動漫電玩節主辦單位今日更在Facebook發文表示，由於很多人士購了票而未能進場，會在會展中心，近大會辦事處的地方，設立退票服務，由下午2時開始至晚上8時，為未能入場的已購票(實體票)人士提供退票服務。而購買電子票和未能於今天在會場辦理退款的觀眾，請留意展覽後的通告。

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相信政府非搞針對 只是不合常理

主辦單位指，留意到有「在疫情大幅度改善之下，政府突然收緊社交距離規定，讓容納量由書展的85%收緊成動漫電玩節的50%，對動漫電玩節十分不公平」這個說法，呼籲民眾別認為這是政府搞針對，相信政府不會為個別展覽度身訂造政策，極其量只是不合常理和對展覽業的認識十分粗疏。主辦單位亦認為在場外排隊三、四個小時是十分不理想，甚至乎可以說是不人道的情況，曾經提出使用排隊籌方式來疏導人流，但這建議因警方有所擔心而擱置。