動漫節2021｜動漫電玩節最後一日 下午5時仍大排長龍

停辦一年的香港動漫電玩節由上周五(23日)，一連四日在灣仔會展舉行，今次是疫情後首次動漫節，反應熱烈，今日是最後一天，直至下午5時，會展外仍大排長龍，主辦單位認為政府收緊社交距離規定，令展覽大排長龍，對措施令動漫迷需要長時間輪候入場表示遺憾，今日下午2時起設立現場退票服務，稍後會公佈其他退票安排。

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有打算入場市民認為政府政策不合理

有退票市民表示，見會展外大排長龍便決定退票，但沒感到可惜，並打算上3樓展覽廳參觀動漫角色扮演，因為不需排隊。有打算入場的市民見到人龍表示失望，認為政府政策不合理，但暫時不會退票，稍後再回來視乎情況決定是否排隊入場。

當局指動漫節屬公眾娛樂場所，場地容納人數一直維持50%，最新一輪防疫措施未有收緊。雖然入場人數受限，但不少展商表示今屆銷情比預期好，有動漫紀念品的參展商負責人指，今年銷情是參展6年來最好的一次，生意額更比前年高1倍。