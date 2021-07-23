動漫電玩節可退票 機迷減 漫迷依舊忠誠

每年暑假盛大展覽其中之一的灣仔會展舉行的動漫電玩節昨收爐，在防疫政策下，場內人數上限五成，加上過往大型電玩展商「缺席」，有參展商大呻人流驟減近半，銷售額也受創約三成；有首次參展的玩具展商亦感成績只達目標約六成。不過主打動漫產品的展商則指營業額沒有受到影響，攤位外的「蛇餅依舊」，並指活動於去年停辦，動漫迷「餓了一年」，故今年生意額有望勝2019年。



動漫節開鑼前夕突然被告知入場人數限五成，場內容納人數大減，灣仔會展外一帶連日來出現密麻麻排隊等候人龍，部分參與人士排到5小時方能進場，部分苦候不果決定放棄入場。主辦單位昨再發稿指，「因政府政策不合常理突變，對我們動漫迷不夠細心，主辦方亦無足夠時間作出合適反應之下，讓場內的1萬人變成場外的1萬人」，對造成超長排隊的通苦表示遺憾。大會並特別容許退票，讓感輪候時間太長而放棄入場的已買實體票人士退款，電子票退款安排稍後公布。但不少動漫迷昨把握最後入場機會排隊入場，周一為工作日，但昨午會展外的輪候位置仍大排長龍。



盼下月電腦通訊節追回生意額

大型電玩展商今年沒有參展，售賣相關遊戲及周邊電競產品的展商坦言生意較往年差；Game Source市場部負責人馬先生表示，「以住Last day點會好似今日咁疏落」，估計生意額較前年跌三成。主力售賣電競產品的展商2000分，市場部主管張淑貞指，缺乏大型電玩展商「帶旺個場」，感今年人流少近半，亦估算銷情少過2019年約三成，雖未至損手離場，但冀於下月參與的電腦通訊節，加上消費券協助力追回營業額。

賣精品玩具的微影首度參加動漫節，市場部經理梁梓文指，在收緊防疫政策下，人流沒有想像中好，但幸銷情仍達目標約六成，也認為參展可讓品牌增加曝光和知名度。



動漫展商「生意好咗啲㖭」

不過，以動漫作主題的展商則未受人流限制影響，銷售報捷。瑞華行負責人黃先生表示「我地冇停過(收錢)」，認為模型主題不受影響，估計生意額與往年相若。羚邦集團攤位輪候人龍也「打晒蛇餅」，高級經理林先生指，動漫迷有目的而來，人氣動漫《咒術迴戰》及《英雄學院》新產品具吸引力，加上動漫迷可能「好耐無買嘢」，形容「生意好咗啲㖭」。

出售動漫漫畫及相關題材小說的書商攤位亦塞滿人群，其中東立出版集團編輯彭先生表示，往年動漫節有5至6個書商攤位，今年減至約2個，令人流或集中在他們的攤位，他們同樣有參加書展，直言動漫節期間「收錢無停過」，反而書展可休息，望生意額可較2019年增兩成。

受疫情陰霾籠罩，來動漫節角色扮演者(Cosplayer)也須戴口罩，但無阻不少Cosplayer來一展身手。其中Cosplayer魚魚表示，今年氣氛與往年差不多，這是她第一次親身參與角色扮演，坦言或因戴口罩令她更大膽嘗試，未來再參與冀可以擺脫口罩，更完整扮演心儀角色。