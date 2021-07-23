動漫節2021｜動漫電玩節今開幕 數百人排隊等入場

動漫電玩節於7月23日開幕，一連4日灣仔會展舉行。早上10時開幕前，灣仔會展外已經有數百人排隊等入場，人龍一度排至鷹君中心天橋。大會今年設500個網上抽籤的優先入場名額，市民毋須像往年般清早來排隊搶頭位。有抽到「頭籌」的市民於今早約7時半已到場，由於一早在網上登記，不用像往年需更早到場排隊，他滿意網上抽籤的安排，認為令動漫迷不用通宵排隊，一入場就買到心儀模型。

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抽不到籌市民：親身排隊先到先得較公平

不過亦有市民認為以往親身排隊的安排較好，先到先得較為公平，自己因抽不到籌號周三晚開始排隊，在會展外睡了兩晚，批評安排不合理。有市民表示準備用數千至過萬元購買心儀的動漫公仔，但今年參展商數目比較少，不少外國動漫商無來港參展，氣氛比較冷清。

動漫電玩節除了展覽，更有Cosplay嘉年華、電競大賽、舞台表演等活動。主辦單位早前表示，因應社交距離措施，入場人數最多只可在會場容量的一半，預計每日約2萬人因防疫限制而未能入場，大會將不時在社交網站發放排隊龍尾位置圖及估算排隊時間，若預算當天容納量即將爆滿便會截龍，建議市民考慮在下午4時半後人流較少的時段入場。

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