動漫電玩節｜推措施應對政府減場地人數 FB上載隊尾情況、籲指定時間後進場

動漫電玩節2021後日(23日)起，一連4日在灣仔香港會議展覽中心舉行。主辦單位今(21日)晚表示，在新型肺炎本地確診案例「歸零」、疫情大幅減輕的情況下，由於政府突然把活動場所內展覽的容納人數，由原本場地容納上限的75%收緊至50%，故作出相應安排。

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主辦單位指，將會在「香港動漫電玩節」Facebook專頁上，不時發放排隊龍尾位置圖，以方便觀眾決定入場時間，呼籲大家進場前留意專頁訊息。另外，據過往經驗每日下午4時半後的人流較少，大會希望盡量把人流平均分布至每日11小時的展覽時段內，建議參與市民考慮在4時半後到達會場。

食物及衞生局今日凌晨宣布，為確保性質類同的活動可遵從更一致的規定，將引入「活動場所」作為新一類表列處所，讓會議、論壇、研討會、展覽、典禮及慶祝活動等指明活動，能在採取相關防控感染措施下進行。措施明日凌晨生效，其中活動如有三分之二參與者已接種首劑新冠疫苗，人數上限就能達場所通常容納量的100%，否則只能達容納量的50%。安排又指明除另有規定外，每組來賓或參加者不得超過4人或同住一戶的人數，以較多者為準，而拍攝團體照時人數則不限，惟參加者期間必須佩戴口罩。