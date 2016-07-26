動漫電玩節｜首批入場買限量品 300「頭籌」今年改抽簽

因新冠疫情闊別近兩年的「香港動漫電玩節」，將於本月23日至26日續辦第二十二屆展覽。香港動漫電玩節行政總裁梁中本透露，今年場地總面積近19萬平方呎，參展商約500家，在目前經濟不景下，他形容是「唔錯」，預期入場人次與住年相約。

至於場地容量方面，梁中本指會跟隨政府防疫要求，限於七成五，入場須使用「安心出行」或填「Google Form」記錄行蹤，但不會設入場時段限制。門票價格則維持在40元，但若預約購票領取優惠碼，或透過「凌速博覽」手機App登記做會員，並經App或現場購票，即享5元門票優惠；現場購票亦只接受電子支付。

300「頭籌」保證當日10點前入場

動漫電玩節有多款限量產品推售，每年吸引大批動漫迷排隊，因應疫情，今年採預先登記及抽簽做法，有興趣市民須透過「凌速博覽」App於7月8至15日登記，主辦方在16日抽簽300個籌號，300個「頭籌」可保證在當日10點前入場。梁中本表示，動漫電玩節停辦一年，消費者儲存了一定消費力量，近日觀察市面「都幾旺下」，相信入場人次保持到往年水平，內容豐富亦吸引消費，對銷情樂觀。