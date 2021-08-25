勵志｜英9歲女裝「刀片」 夢想出戰殘奧為國爭光

不少熱愛運動的年輕人以參加奧運會為目標，英國9歲女童弗萊厄蒂(Shannon Flaherty)則以出戰殘奧會為目標，兩者抱同一夢想，都是希望能為國爭光。

弗萊厄蒂患上羊膜帶症候群(Amniotic Band Syndrome，簡稱ABS)，天生沒有左腳下肢，10個月大起使用義肢，至去年裝上俗稱「刀片」(blader)的運動型義肢，是英國其中一名最年輕的身障者獲國民保健服務(NHS)資助裝上「刀片」，也是威爾斯第一人。

生活大不同

母親海倫(Helen)接受英國《星期日泰晤士報》專訪稱，醫生說弗萊厄蒂可能需要一段時間適應新義肢，但事實是她裝上後不久就可以跑。在學校，弗萊厄蒂與同學玩捉迷藏時，以往同學要放慢腳步遷就她，但穿上「刀片」後，她就可能追上同學，大家可以正常地玩耍。新的「刀片」讓弗萊厄蒂的生活變得不一樣，至今原本的義肢，她也可以交替使用。

殘障者可以做到

海倫說，女兒最喜歡的學科是體育和數學，課餘時間，她會參與多項體育活動，板球、游泳、騎馬都是強項，近日也愛上輪椅籃球，「她希望不斷進步，甚至可以達到職業水準。

英國運動員在東京奧運和殘奧會表現出色，燃點了弗萊厄蒂出戰殘奧會為國爭光的雄心壯志。海倫說，今屆英國運動員的亮麗成績，啟發了像弗萊厄蒂那樣的兒童以及身障成年人，「為何其他人做得到，身體殘障的人就不可以？」