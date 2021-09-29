北京冬奧｜不向境外觀眾售票 未接種疫苗運動員隔離21天

國際奧委會執委會舉行會議，審議明年2月舉行的北京冬季奧運會及冬殘奧會的疫情防控政策。

國際奧委會主席巴赫(Thomas Bach)周三(29日)主持召開執行委員會會議，國際殘奧委會主席帕森斯(Andrew Parsons)列席。面對新冠疫情蔓延的不確定性，北京冬奧組委與國際奧委會建立了會商工作機制，以實現安全如期辦賽的目標。

各方共同研究討論後決定，參賽運動員疫苗接種「應接盡接」。其他人員執行「二選一」政策，即來華前14天完成全程疫苗接種者，入境後直接進入閉環管理；未接種或未完成全程接種的，入境後進行21天集中隔離觀察。

閉環內人員每日進行檢測

疫苗方面，獲得世衛組織或相關國際組織認可，或相關國家及地區官方批准的所有疫苗，均被承認。

觀眾方面，賽會決定不設境外觀眾，只向境內符合疫情防控相關要求的觀眾售票。所有進入閉環內的境內外冬奧參與人員和工作人員，都將進行每日核酸檢測。國際奧委會認為可以為場館帶來良好氛圍，以及促進中國冬季運動發展。

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