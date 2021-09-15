北京冬奧｜普京將應習近平邀請出席

俄羅斯外長拉夫羅夫表示，總統普京將出席明年2月1舉行的北京冬季奧運會。

拉夫羅夫在塔吉克首都杜尚別，與中國外長王毅會面時透露，普京很高興接受中國國家主席習近平的邀請，出席明年2月的北京冬奧。拉夫羅夫說，希望普京與習近平屆時能夠面對面舉行峰會，並期望兩國運動員再次展示高質量的體育和個人質素。

俄羅斯被禁賽 官員獲東道國邀請方可出席

國際體育仲裁法庭去年裁定，禁止俄羅斯參加國際大型賽事兩年，以懲罰莫斯科當局向世界反興奮劑組織提交經篡改的實驗室數據，並刪除與藥檢呈陽性反應有關的文件，俄羅斯運動員在明年12月前，意味俄羅斯於明年的北京冬奧及卡塔爾世界盃，都不能以國家名義參加包括奧運等的大型國際賽，普京等俄羅斯官員除非得到東道國元首邀請，否則亦被禁出席國際賽事。

在本屆的東京奧運會上，俄羅斯選手只能以「ROC」(俄羅斯奧委會，Russian Olympic Committee)為名參賽，也只能使用俄羅斯奧委會的旗幟。當俄羅斯運動員取得金牌，頒獎典禮不能按慣例播放俄羅斯國歌，而是使用俄國作曲家柴可夫斯基的《第一鋼琴協奏曲》代替。國際奧委會還規定，俄羅斯選手比賽服裝可以使用俄羅斯國旗的紅、藍、白三種顏色，但不能出現俄羅斯國旗或俄羅斯名字，也不能使用俄羅斯奧委會全名，而只能使用縮寫「ROC」。

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