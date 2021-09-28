北京分區停電 電力公司澄清非因供電不足

內地電力供應持續緊張，「界面新聞」更從國家電網網站發現，北京昨起至下月8日分區、分時段停電，而向客服查詢時獲回應「煤電價格居高不下，導致發電廠出力下降，供需形勢緊張」。不過，國網北京電力隨即澄清，相關停電安排源於他們所發出、計劃於本周一至日檢查、維修和升級電網的公告，強調首都電網供應充足，滿足全市用電需求。

遼寧發嚴重缺電預警 蠟燭大賣

另外，遼寧昨發出「嚴重缺電II級橙色預警信號」，指當日最大電力缺口預計達到530萬千瓦，故全日24小時實施有序用電，也可能要拉閘限電。瀋陽不少市民自上周四起不時突然停電後，開始囤積蠟燭，當地一些店舖蠟燭銷量激增，並小幅漲價。

「每日經濟新聞」引述浙江一家蠟燭廠稱，最近一周訂單量較平日多十幾倍，訂購者大多來自東北三省，目前庫存已經賣光，工廠正全力生產，但浙江也正限電，不時停產，只能盡可能生產更多蠟燭。

北京分區停電 電力公司澄清非因供電不足