北京堅決反對美台軍事聯繫：分裂國家無好下場

台灣的蔡英文總統接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪時，首度證實有美軍在台灣協助訓練。台灣的國防部長邱國正今日強調，絕對沒有「美軍駐台」，而是台美軍方交流中「會有幾個人」來台協訓。在北京，外交部發言人汪文斌重申，一個中國原則是中美關係的政治基礎，中方堅決反對美方與台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，反對美方干涉中國內政。

汪文斌批評，美軍近來多次在台灣海峽「大秀肌肉挑釁攪局」，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，威脅台海地區和平穩定。他強調，「兩岸統一是歷史大事，是正道，『台獨』是歷史逆流，是絕路」，又炮轟「凡是數典忘祖分裂國家的人，從來沒有好下場」，且「搞『台獨』是死路一條，支持『台獨』也是一條不歸路」。

學者：美台一直有軍事聯繫 只是蔡英文高調宣傳

台灣傳媒則引述政治大學名譽教授丁樹範表示，外界許多人認為蔡英文「以美謀獨」，但實際自1996年台海導彈危機後，美台國防關係已趨於緊密，差別只在於蔡英文高調宣傳美台關係，而馬英九時代低調處理。丁樹範舉例，2012年時任副防長楊念祖一年內到訪美國11次，即大約一個月去一次，「這代表不管誰執政，都是台美國防關係很接近」，且雖然蔡英文指目前的美台關係是「史上最佳」，但馬英九前總統任內也有不斷強調同樣論述。

台前軍官：買美制軍備當然要有美軍協訓

台媒又引述前空軍副司令張延廷指出，台灣所購買的軍事裝備九成都是美制裝備，「美軍當然要教授戰術、戰法，美軍在台協訓不奇怪」。他認為，蔡英文此時承認美軍協訓的消息，是因為目前台海周邊情勢有所不同，例如解放軍機在台灣西南空域活動，故蔡英文需要在此時告訴對岸，台灣有所準備。

此外，中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析，大陸不太可能不知道美軍在台協助訓練，故蔡英文今次釋出消息，並未創造新狀態，又估計蔡英文是想借機凸顯美台軍事交流有不錯的往來，且某程度上是希望此消息能抵銷大陸近期對台灣威脅的壓力。



相關新聞：