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北京堅決反對美台軍事聯繫：分裂國家無好下場
57 分前
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北京堅決反對美台軍事聯繫：分裂國家無好下場
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汪文斌重申中方堅決反對美方與台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事關係。(資料圖片)

台灣的蔡英文總統接受美國有線電視新聞網(CNN)專訪時，首度證實有美軍在台灣協助訓練。台灣的國防部長邱國正今日強調，絕對沒有「美軍駐台」，而是台美軍方交流中「會有幾個人」來台協訓。在北京，外交部發言人汪文斌重申，一個中國原則是中美關係的政治基礎，中方堅決反對美方與台灣地區進行任何形式的官方往來和軍事聯繫，反對美方干涉中國內政。

汪文斌批評，美軍近來多次在台灣海峽「大秀肌肉挑釁攪局」，向「台獨」勢力發出嚴重錯誤信號，威脅台海地區和平穩定。他強調，「兩岸統一是歷史大事，是正道，『台獨』是歷史逆流，是絕路」，又炮轟「凡是數典忘祖分裂國家的人，從來沒有好下場」，且「搞『台獨』是死路一條，支持『台獨』也是一條不歸路」。

學者：美台一直有軍事聯繫 只是蔡英文高調宣傳

台灣傳媒則引述政治大學名譽教授丁樹範表示，外界許多人認為蔡英文「以美謀獨」，但實際自1996年台海導彈危機後，美台國防關係已趨於緊密，差別只在於蔡英文高調宣傳美台關係，而馬英九時代低調處理。丁樹範舉例，2012年時任副防長楊念祖一年內到訪美國11次，即大約一個月去一次，「這代表不管誰執政，都是台美國防關係很接近」，且雖然蔡英文指目前的美台關係是「史上最佳」，但馬英九前總統任內也有不斷強調同樣論述。

台前軍官：買美制軍備當然要有美軍協訓

台媒又引述前空軍副司令張延廷指出，台灣所購買的軍事裝備九成都是美制裝備，「美軍當然要教授戰術、戰法，美軍在台協訓不奇怪」。他認為，蔡英文此時承認美軍協訓的消息，是因為目前台海周邊情勢有所不同，例如解放軍機在台灣西南空域活動，故蔡英文需要在此時告訴對岸，台灣有所準備。

此外，中華戰略前瞻協會研究員揭仲分析，大陸不太可能不知道美軍在台協助訓練，故蔡英文今次釋出消息，並未創造新狀態，又估計蔡英文是想借機凸顯美台軍事交流有不錯的往來，且某程度上是希望此消息能抵銷大陸近期對台灣威脅的壓力。
 

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資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/北京堅決反對美台軍事聯繫：分裂國家無好下場-290621
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