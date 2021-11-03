北京將「以戰逼談」？台國安局：蔡英文任內都不會

兩岸關係緊張，台海局勢備受海內外關注，美國國防部最新「中國軍力報告」更指出，北京目標是在2027年對台灣「以戰逼談」，由台灣實際控制並距離台灣本島較遠的東沙島等島嶼料為攻佔對象。台灣的國安局長陳明通今日指出，根據局方判斷，在蔡英文總統任內，北京都不會以攻佔東沙島來逼使台灣談判，甚至透露，局方了解到中共內部曾辯論過攻佔東沙議題。

蔡英文任期將於2024年5月20日屆滿，因已連任一次，根據憲法相關規定，不能再競逐連任。

台灣人不可能在北京武力下走上談判桌

陳明通上月20日曾表示，兩岸一年內發生戰爭的機率很低，並直言若無突發事件，「蔡英文任內兩岸都不會有事」。他今日進一步指出，「以戰逼談」一直是北京攻台劇本之一，「封鎖是一個劇本，飽和攻擊也是一個劇本」，但根據局方判斷及評估，在蔡英文任內都不會發生，強調目前兩岸情勢確實比過去緊張，但也不致於去到攻台的程度。他又用台語說，「台灣人一口氣，雞屎落土也有三寸煙」(人要有志氣)，強調台灣人不可能在北京武力逼迫下走上談判桌。

至於大陸近期突然鼓勵民眾儲備生活物資以應付突發情況，被認為可能與對台開戰有關，陳明通直言，根據局方掌握，此事與戰爭無關，而是大陸要在北京冬季奧運會前加強防疫及「清零」，幾近封城，故要求民眾家中儲存一些蔬菜米糧。

大陸官媒近日亦曾呼籲民眾勿過度解讀儲糧，直言這是針對疫情防控。《環球時報》總編輯胡錫進更表示，台海局勢未到箭在弦上、頃刻間就要激發的絕對緊迫。

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