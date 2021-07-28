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北京環球影城下月1日試業 傳同月正式開幕
59 分前
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北京環球影城下月1日試業 傳同月正式開幕
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北京環球影城下周三試業。(互聯網)

北京環球影城即將試業，距開幕也不遠了！北京環球影城今日宣布，為期3個月的內部測試接近尾聲，下周三(9月1日)開始試業，試業期間只接待受邀客人，包括部分合作夥伴，以及推廣活動中選中的部分粉絲。內地資訊科技媒體「DoNews」更引述消息指，北京環球影城可能在下月20日正式開幕，因為相關宣傳公司已收到詳細宣傳活動流程，下月14日起全面宣傳開幕消息。

僅受邀人士可入園體驗

北京環球影城特別提到，試業期間所有門票不會對外發售，亦不可轉讓，受邀客人要提前登記個人資料，在入園時核對門票、身份及健康碼後，方可入園。《新京報》亦引述北京環球影城工作人員指出，對於網上兜售的北京環球影城試業門票，「不能確保門票的合法性，更不能確保能夠順利入園」。

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北京環球影城正進行內部測試。(互聯網)

黃牛內測票索價5000

早前不少黃牛聲稱有內部測試邀請函，每張索價動輒數千元(人民幣，下同)，還有人聲稱是北京環球影城合作夥伴，只須50元訂金就可以買下「提前購買門票資格」。北京警方接獲舉報後展開調查，上周六通報，4名年齡介乎19至45歲男子以1,000至5,000元不等的價格，轉售北京環球影城內部測試體驗資格，擾亂正常經營秩序，已被行政拘留。

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黃牛聲稱有北京環球影城內部測試門票發售，每張索價數千元。(互聯網)

首個變形金剛基地 風刃將亮相

北京環球影城有七大園區，分別是「功夫熊貓蓋世之地」、「哈利波特的魔法世界」、「小黃人樂園」、「侏羅紀世界努力拉島」、「變形金剛基地」、「未來水世界」及「好萊塢」，並有「環球影城大酒店」及「諾金度假酒店」兩間酒店。

其中變形金剛基地是全球首個變形金剛主題景區，設有全園規模最大的過山車，以狂派(Decepticon)的內地譯名「霸天虎」命名，造型則是由專為此景點設計的新角色「汽車人(博派，Autobot)馳斯達」變形而成。首個女性變形金剛「風刃」(Windblade)還會在基地裡首次公開亮相。

 

昔日新聞：

北京環球影城明年5月開幕

疫情無阻建設進度 北京環球影城明年上半年試業

北京環球影城2020年開幕 500元玩獨家功夫熊貓

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北京環球影城擁有全球首個變形金剛主題景區，霸天虎過山車造型更是專門新創的角色。(北京環球影城微博)
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北京環球影城擁有全球首個變形金剛主題景區，設有多個變形金剛大型模型。(互聯網)
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功夫熊貓蓋世之地是北京環球影城獨有園區之一。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/北京環球影城下月1日試業-傳同月正式開幕-281711
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