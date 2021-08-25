北京環球影城下月20日開幕 唔買飛都可以去？

北京環球影城今日再宣布，將於下月20日正式開幕！北京環球影城主題公園門票價格尚未有公布，而裡面的七大主題園區相信大家已經有一定了解，今次就介紹一下主題公園外的免費入場的「北京環球城市大道」。

多間餐廳為亞洲首家分店

北京環球城市大道集餐飲、購物、娛樂於一身，而且許多商店和食肆都是該處獨有，包括亞洲首家「城市大道紅爐披薩烘焙坊」(Citywalk Red Oven Pizza Bakery」、「酷巧-巧克力商店和美味盛宴廚房」(The Toothsome Chocolate Emporium & Savory Feast Kitchen)和「萌萌牛魚壽司漢堡餐吧」(The Cowfish)，以及全國首家《阿甘正傳》餐廳「阿甘蝦餐廳」等。其他食肆亦相當吸引，例如北京老字號烤鴨店「全聚德」、新加坡海鮮料理「珍寶海鮮餐廳」、港式手工點心店「囍鳳樓·臻選」、肯德基概念餐廳「KPRO」，還有「蒙牛冰淇淋&牛奶工坊」、亞洲最大間「Peet's Coffee」、東南亞小食街「霓虹街市」等。

勁掃Kakao Friends精品

北京環球城市大道還可「一次過滿足晒三個願望」——在「環球影城商店」大買Minions、哈利波特等紀念品，再去南韓人氣卡通Kakao Friends北京首家旗艦店掃貨，然後去內地潮流玩具「泡泡瑪特」全球概念店買限量版盲盒。瘋狂購物後，還可以去「環球城市大道電影院」睇睇戲，影院設有11個影廳、2,000個座位，包括一個設有全北京銀幕最大的新一代IMAX商業激光影廳，觀眾可以躺在可調節沙發上舒服欣賞電影。

玩每一個項目都要掃健康碼

另外，在新冠疫情防控常態化下，園方有多項防疫措施，遊客除了要全程戴口罩外，入園時要出示健康碼及量體溫，每玩一個項目、每進入一家餐廳和商店，也要掃健康碼，作為防疫的追溯數據；遊玩或排隊時要跟「1米線」與他人保持安全社交距離，影院部分座位則暫停使用。園方還要求遊客進入主題公園前，必須透過官方應用程式登記個人資料及預約入園時間，分時段有序入園。

兩家酒店同時開幕

北京環球影城兩間酒店「環球影城大酒店」及「諾金度假酒店」將同時開幕，其中諾金度假酒店設計靈感來自清代園林「圓明園」，旺中帶靜，景色宜人，還設有SPA、泳池及健身室等，而兩間酒店都設有兒童天地及多款家庭房，方便一家出遊。

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