Am730
Am730
Am730
Am730
News
北京環球影城｜雨中開幕 哈利波特園區人氣旺
1 小時前
#Hashtags
北京環球影城哈利波特功夫熊貓小黃人minions變形金剛
北京環球影城｜雨中開幕 哈利波特園區人氣旺
news-images
北京環球影城今日開幕。(互聯網)
 news-images
一些遊客身穿霍格華茲魔法學校校袍排隊等入園。(美聯社)

籌備20年、總投資530億元(人民幣，下同)的北京環球影城今日在雨中開幕，許多遊客早上9時左右就到樂園外排隊，園方最終提早50分鐘，在11時10分開門。

遊客：功夫熊貓布景有些陰森

內地傳媒報道，不少遊客身穿霍格華茲魔法學校校袍，一開門就直奔原先在亞洲只得日本獨有的「哈利波特的魔法世界」。相比哈利波特園區人頭湧湧，遊樂項目要排隊一個多小時，北京環球影城獨有的「功夫熊貓蓋世之地」就較為冷清，有遊客直言布景「有些陰森」，遊樂項目又不夠刺激。「小黃人樂園」也相對少人，有遊客認為「低幼感強」，只適合小朋友。

news-images
哈利波特的魔法世界，是北京環球影城最受歡迎園區。(新華社)
 news-images
有遊客認為功夫熊貓蓋世之地的布景有些陰森。(互聯網)

限流60% 遊樂項目不多人排隊

報道提到，目前樂園因疫情而按人數上限的60%接待遊客，故大部分遊樂項目都不多人排隊，有遊客下午3時就玩完所有項目。有遊客直言，如今有人流限制，排隊時間較短，若日人流達到上限，「體驗絕對不會有這麼好」。

報道又指，除了門票支出外，不少遊客在樂園內消費約2,000元，主要是購買紀念品，其中最受歡迎的也是哈利波特主題商品，當中又以三百多元的魔杖最多人買。

news-images
變形金剛基地是北京環球影城開幕日第二受歡迎園區。(新華社)
 news-images
未來水世界的特技表演相當驚險刺激，而且坐在前排的觀眾會濕身。(新華社)

料年均營業額達100億人民幣

北京環球影城預計每年接待1,000萬至1,200萬人次，年均營業額100億元人民幣。隨著未來還有二期、三期擴建，北京環球影城周邊預計可發展成特色小鎮、特色文旅產業，成為時尚消費新地標，甚至促進鄉村民宿發展。

相關新聞：

北京環球影城｜下月20日開幕 唔買飛都可以去？

news-images
遊客在侏羅紀世界努布拉島感受奇遇迅猛龍互動體驗。(新華社)

北京環球影城｜雨中開幕 哈利波特園區人氣旺

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/北京環球影城雨中開幕-哈利波特園區人氣旺-285635
#Hashtags
北京環球影城哈利波特功夫熊貓小黃人minions變形金剛
Am730

律師會｜陳澤銘：新團隊重視港國際形象 將抓緊大灣區機遇

新冠肺炎｜北韓盛大國慶閱兵傳爆疫 全部人員須隔離 16人入院

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
律師會｜陳澤銘：新團隊重視港國際形象 將抓緊大灣區機遇
Am730
Am730
新冠肺炎｜北韓盛大國慶閱兵傳爆疫 全部人員須隔離 16人入院
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多