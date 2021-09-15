北京環球影城｜雨中開幕 哈利波特園區人氣旺

籌備20年、總投資530億元(人民幣，下同)的北京環球影城今日在雨中開幕，許多遊客早上9時左右就到樂園外排隊，園方最終提早50分鐘，在11時10分開門。

遊客：功夫熊貓布景有些陰森

內地傳媒報道，不少遊客身穿霍格華茲魔法學校校袍，一開門就直奔原先在亞洲只得日本獨有的「哈利波特的魔法世界」。相比哈利波特園區人頭湧湧，遊樂項目要排隊一個多小時，北京環球影城獨有的「功夫熊貓蓋世之地」就較為冷清，有遊客直言布景「有些陰森」，遊樂項目又不夠刺激。「小黃人樂園」也相對少人，有遊客認為「低幼感強」，只適合小朋友。

限流60% 遊樂項目不多人排隊

報道提到，目前樂園因疫情而按人數上限的60%接待遊客，故大部分遊樂項目都不多人排隊，有遊客下午3時就玩完所有項目。有遊客直言，如今有人流限制，排隊時間較短，若日人流達到上限，「體驗絕對不會有這麼好」。

報道又指，除了門票支出外，不少遊客在樂園內消費約2,000元，主要是購買紀念品，其中最受歡迎的也是哈利波特主題商品，當中又以三百多元的魔杖最多人買。

料年均營業額達100億人民幣

北京環球影城預計每年接待1,000萬至1,200萬人次，年均營業額100億元人民幣。隨著未來還有二期、三期擴建，北京環球影城周邊預計可發展成特色小鎮、特色文旅產業，成為時尚消費新地標，甚至促進鄉村民宿發展。

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