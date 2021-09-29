北京環球影城｜兩酒店衛生堪憂 不洗杯不換枕套馬桶無抹淨

北京環球影城開幕大半個月，形象一跌再跌，繼有員工偷拍女遊客裙底被行政拘留後，園區兩間五星酒店「環球影城大酒店」及「諾金酒店」被揭發衛生堪憂。

曾測評內地多間酒店衛生情況的網紅「濾鏡粉碎機」，上月底非周末時間入住該兩間酒店每晚房價超過2,800元人民幣的客房，在應清潔或更換的物品上，蓋上很易洗掉的隱形螢光標記，翌日退房後由另一位測評員入住同一間房。「濾鏡粉碎機」周一傍晚發布測評短片，指該兩間酒店都無嚴格執行國家衛健委的「一客一換一消毒」規定，水杯、漱口杯全部無清洗，馬桶清潔不夠徹底，其中諾金酒店一隻杯內還可見前一位測評員喝中藥留下的黃跡；環球影城大酒店沒有更換全部枕巾、浴巾、毛巾和浴袍，諾金酒店就有更換所有床上用品和毛巾、浴巾等。

北京環球影城：已啟動內部調查

《南方都市報》引述北京環球影城賓客服務熱線人員稱，客房會「經過消毒處理」後供客人使用。「極目新聞」則引述北京環球影城回應稱，片中情況「與我們一貫的衛生標準不一致」，已啟動內部調查。涉事兩間酒店由國企北京首都旅遊集團及歐洲凱賓斯基酒店集團(Kempinski Hotels S.A.)合資成立的凱燕國際管理營運。

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