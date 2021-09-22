北京環球影城｜員工偷拍遊客裙底斷正 手機藏大量不同受害人裙底照

北京環球影城發生偷拍裙底案，犯案者竟是工作人員，而且不是初犯！微博網民「我不愛吃肉啊meat」昨午發文，指上周四(23日)在北京環球影城內觀看卡通人物花車巡遊時被偷拍裙底，幸同行女友人發現並與男友人一起追上疑犯。園區保安趕到現場了解事件後，與疑犯耳語了幾句，「顯得格外『茫然』」，而疑犯被男友人制服後曾跪地求饒，要求私了，且多次試圖逃走。

女事主控訴北京環球影城不積極處理

「我不愛吃肉啊meat」表示，她自己報警後，警員到場要求當事人、保安和園區賓客服務處人員一同到公安局配合調查，但保安和賓客服務人員互相推搪稱「無能為力」，拒絕去公安局。「我不愛吃肉啊meat」又稱，最後她在女友人陪伴下到公安局錄口供，期間警員對疑犯搜身，竟搜出北京環球影城工作證，「他也承認是來上夜班的，不知道這和環球影城安保人員的不作為是否有關！」更令人震驚的是，「這個猥瑣變態男並不是初犯！他的手機裡還有很多在環球影城遊玩的女孩子的裙底照片，只是她們都沒有察覺！！！想像到這樣的人居然疑似是環球影城的員工，就令人毛骨悚然」。

偷拍裙底員工被罰拘留10日

「我不愛吃肉啊meat」批評，北京環球影城方面的處理方法令人心寒，在警方親自邀請園區派人到公安局後，園區派來的女員工「依然以畫大餅的方式對自己的不配合進行不道歉不作為……最後才緩緩給出了願意讓我們幾個人換一天再來環球影城的解決結果」。「我不愛吃肉啊meat」等人拒絕接受，要求園方公開道歉，又提到已收到警方來電稱涉案疑犯已被處以10日拘留。

北京環球影城發聲明致歉

北京環球影城今午在微博發聲明致歉，稱對女事主遭到偷拍感到非常震驚和憤怒，強調已立即辭退涉事員工，並堅決支持警方相關處理決定，又指將引以為戒，積極加強園區保安和運營工作，堅決防止類似事件發生。「我不愛吃肉啊meat」隨後表示，在北京環球影城發出致歉聲明前，收到園方賓客服務工作人員致電道歉及商討事件處理後續。

「我不愛吃肉啊meat」的同行友人留言稱，「如果不是同行有兩個男生按住變態，安保真的起不到任何的作用，全程在懵。踢皮球，我們幾個女生乾瞪眼」。另有網民諷刺，「笑死，評論裡又有人開始『保安啥也做不了 沒有執法權』」、「給我看笑了，西安保安扒光無辜女孩的衣服是行使執法權，環球影城保安不能幫忙按住證據確鑿的猥褻犯是沒有執法權，這權利變化我都要以為我們不在一個星球生活了」。

網民紛投訴北京環球影城員工態度差

還有網民因北京環球影城的致歉聲明無提到事件詳情，以為是遊客偷拍遊客，直到其他網民簡述事件後，網民紛紛表示「可怕」、「抵制環球影城」。

還有不少網民留言稱，在北京環球影城遇到的工作人員態度較差，「插隊的也管一下吧，工作人員都跟個木樁一樣，你們是聘了一群木頭來站崗？」、「內部員工素質有待提高，一個個的都跟大爺一樣，搞的我們去玩的跟欠他一樣」、「昨天我去霍格沃斯(霍格華茲)，問一個職員遊戲入口在哪，人老人家直接懟我：牆上寫著呢」、「他們簡直就是毀了霍格華茲，我在奧利凡德(魔杖店)問有沒有開園限定的魔杖，員工看都不看我就說，沒有，等著吧」、「我們開園當天第一波沖去小黃人，不知道門口開了卻不能自己進(不能進為甚麼開門？)員工衝過來說：出去！我不告訴你去哪兒你準知道麼就往裡走！(超級凶，不能好好說嗎…)」、「哈利波特那邊一堆黃牛站在排隊區裡面，問要不要快速通道，簡直了。顯示110分鐘，實際只用了50分鐘，我真的懷疑官方公布的排隊時間是和黃牛串通好的」。

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