北京環球影城｜5員工賣飛予黃牛 被警方行政拘留

北京環球影城自開幕前內部測試期開始，大力打擊「黃牛」炒賣門票，對涉事員工也毫不手軟。北京市公安局今日通報，北京環球影城5名員工本月向一名姓張人士以每張400元(人民幣，下同)價格，出售多張北京環球影城入園憑證，張隨後以每張千多元轉售。警方查獲後，對涉案6人行政拘留。

北京環球影城：嚴禁員工炒賣門票

北京環球影城上月20日開始內部測試，本月1日試業，20日開幕。在內測和試業期間，北京環球影城並無公開售票，只有合作夥伴、內部員工和家人，以及受邀人士獲得入園憑證，惟不少民眾為率先體驗北京環球影城遊樂項目，不惜花數千元尋求「黃牛飛」。北京環球影城曾在開幕前夕強調，嚴禁員工參與轉售、炒賣門票，一經發現，將辭退相關員工或作出其他嚴肅紀律處分。

騙徒訛稱有北京環球影城門票詐財

北京警方還破獲首宗訛稱售賣北京環球影城入園憑證的電信詐騙案件。通報指，3名事主上月報案，稱在新浪微博購買北京環球影城入園憑證，但付款後即被封鎖。警方追查後鎖定2個犯罪集團，上月31日起先後在遼寧、山東、重慶、浙江及湖南拘捕5人，查封相關涉案帳號170多個。

北京警方：對炒賣區門票零容忍

北京警方指，該5名疑犯本身就是電信詐騙犯，今次訛稱有北京環球影城內部入園憑證，以較「市場價」低廉的價格吸引網民私聊問價，再誘導事主多次點擊其提供的連結付款。

北京警方又提醒，炒賣公園景區門票，是嚴重擾亂企業經營秩序和旅遊市場秩序的違法犯罪行為，北京警方對此「零容忍」，已成立工作專班主動打擊，一旦發現，堅決溯源查處、切實斬斷炒賣門票鏈條。