北大嶼山醫院香港感染控制中心負壓系統響警報 三月內三度誤嗚

赤鱲角北大嶼山醫院香港感染控制中心發生一宗隔離病房負壓系統警報事件，中心發言人表示F座大樓地下一個隔離病房，其負壓系統警報今早8時40分響起，中心見狀隨即安排工程人員檢查，發現負壓系統的顯示器出現故障，錯誤觸發警報。在工程人員檢查後，確認有關病格的負壓系統一直維持正常，沒有增加感染風險。

在負壓系統警報響起期間，病房職員曾將一名病人轉移到其他病格，以便服務承辦商維修有關顯示器。中心已透過早期事故通報系統向醫院管理局總辦事處通報有關事件。翻查資料，中心E座隔離病房的負壓系統警報6月29日、上月2日曾誤鳴，該座於6月22日亦一度有機電組件故障，引致抽氣扇失靈、部分病格的負壓系統暫停。

位於亞洲國際博覽館旁邊的北大嶼山醫院香港感染控制中心，今年1月20日正式竣工、2月26日投入服務，6座大樓合共最多可提供820張負壓病床。

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