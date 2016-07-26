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北水退潮 本月363億元撤退 齊掟科企金融內房
9 小時前
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北水退潮 本月363億元撤退 齊掟科企金融內房
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北水退潮，本月撤走360億元！港股3月後續在二萬八至二萬九點反覆的格局，終在7月起港股通走資下拾級走低，累計本月16個交易日，內地投資者有11日均錄淨沽出，累計已走資約363億元。本報綜合中央證券登記(CCASS)資料統計，港股通自6月起已見退潮，除了科技股沽壓沉重，金融、內房、醫藥股，甚至教育股都是北水套現目標，相反汽車、體育用品及原材料股有資金撲入。有分析指，北水撤走與內地銀根收緊及監管政策出台有關，但相信走資情況或在下月中放緩，惟大市要走強仍需更多條件配合。
 

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港股通的騰訊持倉大減逾一成。(資料圖片)

今年北水流向大飄忽，1月港股通錄破紀錄的3,106億元淨買額，惟及後吸資額無以為繼，及至今年3月掉頭走資127億元，上月吸資額又大減至只有50億元，本月更再現走資。

近月的走資潮由科技股領頭，單計騰訊控股(700)6月後的港股通持續已大減11.1%，至5.88億股，持倉市值亦勁縮約972億元，至3,125億元，小米集團(1810)及美團(3690)北水持倉分別跌10.3%及5.2%，持續市值分別大跌約200億元及140億元。另外，部分次線科技股的北水持倉更大削近半，聯想集團(992)及微盟集團(2013)港股通持倉在6月後分別大瀉47.9%及43.2%，金山軟件(3888)亦遭內地資金沽出近三成持倉，拋售情況較龍頭更恐慌。


政策重擊教育股 港股通先沽新東方
除了科技股，金融及內房其實亦是內地投資者提款機，中國平安保險(2318)、中信證券(6030)、友邦保險(1299)、中國人壽(2628)、中國銀行(3988)的港股通持倉在6月後跌幅介乎14.1%至21.2%，華潤置地(1109)及龍湖集團(960)在這不足兩個月亦遭港股通狠沽17.1%及12%持倉。其他個別被唾棄股份包括濠賭股銀河娛樂(027)、萬洲國際(288)及中國飛鶴(6186)等，值得注意是近日受內地政策重擊的教育股早已成內地資金沽貨目標，如中國東方教育(667)港股通持倉在6月後大減29%。

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車股成避風港 比亞迪持倉近倍升
雖然內地投資者近月沽貨為主，但部分板塊卻成北水避風港，當中最主要流入汽車股，如比亞迪(1211)的港股通持倉就幾乎倍升，而吉利汽車(175)、廣汽集團(2238)、長城汽車(2333)及中升控股(881)的持倉升幅亦介乎12.5%至63.6%。至於受捧的體育用品及原材料股，有福萊特玻璃(6865)、贛鋒鋰業(1772)、特步國際(1368)及李寧(2331)。至於醫藥股則見換馬，高市值的中國生物製藥(1177)與石藥集團(1093)捱沽，次線的藥明康德(2359)及海吉亞醫療(6078)則吸資。


分析料下月走資放緩 惟大市難彈
iFast Global Markets副總裁溫鋼城表示，內地早前下調存款準備金率後，從上海銀行間同業隔夜拆息(shibor)持倉高企逾兩厘可見，對內地的資金緊張情況未見幫助，加上不排除有「春江鴨」因預視政策收緊而率先套現，均為港股通近日持續走資的原因。他指，內地資金早在上月中已部署撤退，惟按歷年紀錄，北水走資普遍不會長於一個月，估計下月或會放緩，屆時大市或可回穩。

溫鋼城強調，由於內地銀根仍緊，大市短線有機會要下試二萬六關，要確認大市出現入市訊號，除了北水重新上場之外，還有內地拆息回落、升市有大成交配合、恒指企穩27,500關，以及人民幣呈強配合，目前宜「揸多少少現金」。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/新聞/北水退潮-本月363億元撤退-齊掟科企金融內房-277347
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