北約首稱要抗衡中國 默克爾：尋求平衡對華政策

北約(NATO)峰會周一在比利時布魯塞爾舉行，會後聯合聲明首次表示要抗衡中國的軍事野心，將中國定性為對北約構成系統性挑戰。

北約在長達45頁紙的聯合聲明中提到，各成員國將會聯手應對中國，包括針對新疆人權及台灣問題。北約領袖同意，中國進取及激進的行為，已經對國際社會秩序構成結構性挑戰，危及北約的安全。聲明又指，中國實施高壓政策、以不透明方式實現武裝部隊現代化、並且使用虛假信息，北約對此表示憂慮，呼籲中國恪守國際承諾，在國際體系中以負責任方式行事。

默克爾：不應低估亦不應高估中國

拜登在峰會上批評，中國與俄羅斯正尋求分化跨大西洋團結，俄羅斯與中國的行為不符西方國家期望，美國將履行其對北約作出的防衞歐洲承諾。

德國總理默克爾指，不應該低估、亦不應高估中國，需尋求平衡的對華政策。她說，當見到網絡威脅、混合式威脅以及中國與俄羅斯的合作，就知道忽視中國是不可能的事。